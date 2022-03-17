Жители Брянска предложили благоустроить памятник «Зверобою»

Сквер у Вечного огня войдёт в региональную программу «Инициативное бюджетирование».

Жители Брянска предложили благоустроить самоходную артиллерийскую установку ИСУ–152 в Фокинском районе. Она расположена в сквере у Вечного огня на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Дзержинского. Памятник открыли в 2016 году.

Во время Великой Отечественной войны САУ ИСУ–152 прозвали «Зверобоем». Его снаряды пробивали броню немецких танков «Тигр» и «Пантера». Установка, расположенная в брянском сквере, выпущена в 1943 году. Она участвовала в сражениях, в восстановлении Брянска, а в мирное время трудилась на железной дороге в составе восстановительного поезда.

Жители предложили включить сквер в региональную программу «Инициативное бюджетирование», чтобы провести благоустройство — отремонтировать постамент, боевую машину, а также привести в порядок подходы к памятному знаку.