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Жители брянского поселка завтра останутся без воды

2021, 13 января 08:21 Общество
Жители брянского поселка завтра останутся без воды
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В Большом Полпино в четверг на весь день отключат холодную и горячую воду.

В брянском поселке Большое Полпино завтра, в четверг, 14 января, с 10:00 до 20:00 не будет подаваться вода в жилые и нежилые помещения.

Как сообщает мэрия Брянска, причина отключения водоснабжения — технические работы по врезке на водопроводе, поставляющем воду в поселок.

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