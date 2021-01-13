Жители брянского поселка завтра останутся без воды

В Большом Полпино в четверг на весь день отключат холодную и горячую воду.

В брянском поселке Большое Полпино завтра, в четверг, 14 января, с 10:00 до 20:00 не будет подаваться вода в жилые и нежилые помещения.

Как сообщает мэрия Брянска, причина отключения водоснабжения — технические работы по врезке на водопроводе, поставляющем воду в поселок.