Жители Клинцов, Дятьково и Стародуба игнорируют вакцинацию

Главам районов посоветовали увеличить показатели.

Замгубернатора Юрий Филипенко рассказал об уровне вакцинации в районах Брянской области.

«Темпы вакцинации в Клинцах, Стародубе и Дятьково оставляют желать лучшего. Показатель в 70% перешли в Суражском, Погарском, Выгоничском и Климовском районах», – сообщил Юрий Филипенко на заседании оперативного штаба.

Он призвал глав отстающих районов усилить работу по вакцинации населения.

«На сегодняшний день это единственный способ сохранить здоровье и жизнь», – отметил Филипенко.