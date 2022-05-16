Жители Соснового Бора пожаловались на «мазут» из крана

«За это мы платим деньги!» – возмущаются брянцы.

Жители микрорайона Сосновый Бор пожаловались на некачественную воду из крана.

«Микрорайон Сосновый Бор, 1. Вот только сегодня поставили фильтр, приняли душ втроем. Я, муж и сын. Благодаря такой водичке угроблены два полотенцесушителя, стиральная и посудомоечная машины. Душ в ванной, раковина и ванна, которые не отчищаются ничем! И этим мазутом мы моемся, это льется в наши стиральные машины. За это мы платим деньги! Помогите нам добиться порядка!» – рассказала жительница дома № 1.

Местные жители также сообщили, что не раз обращались в контролирующие органы: «Результат – одни отписки, результата нет ни малейшего! Эта вода непригодна ни для каких целей, сколько уже вещей испорчено стиркой в такой воде, даже зубы почистить набираем воду из фильтра».

На качество воды жалуются и жители улиц Тельмана, Одесской, Володарского и других.

«Та же история, невозможно ни суп сварить, ни что-либо другое!» – обратились они к коммунальщикам.