Жительница Брянщины помогла многодетной семье купить дом

На это женщина пожертвовала деньги, доставщиеся ей в наследство от отца.

Жительница Новозыбкова по имени Людмила помогла купить дом многодетной семьей соседей своих родителей.

Приезжая к родителям в село Софиевку Злынковского района, Людмила постоянно наблюдала непростую жизнь семьи их соседенй с шестью детьми от одного до 13 лет. Те жили в доме без элементарных бытовых условий — в доме не было даже водопровода, не говоря уж о газе, а сам он выглядел непригодным для проживания. Самый младший ребенок все время болел.

Женщина, пожалев детей, нашла для семьи благоустроенный, добротный дом в Новозыбковском районе и выделила на покупку 200 тыс. рублей, которые достались ей в наследство от отца. Семья смогда удучшить жилищные условия и справить новоселье, добавив к этим деньгам часть средств материнского капитала.

Самой жертвовательнице 35 лет, у нее двое собственных детей, но те, по ее словам. ни в чем не нуждаются. Сын учится в кадетской школе, дочь — в школе №4 Новозыбкова.

Она рассказала, что пыталась привлечь к проблемам многодетной семьи внимание многих, но реальную помощь удалось получить только от церкви, общественников и школ, а ее друзья помогли сделать в купленном доме ремонт.