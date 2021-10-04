Жительница Брянска более 100 раз пыталась вызвать врача для ребенка с температурой

Заявку приняли только после жалобы на портале госмедуслуг.

Жительница Советского района Брянска пожаловалась на качество медицинской помощи в детской поликлинике № 2.

«Ребенку невозможно вызвать врача на дом! Два часа на телефоне. С 9.00 до 11.00. Более 100 раз набрала номер 72-98-08. Других номеров для вызова нет. Через портал госуслуг – вызов врача на дом – постоянно выскакивает какая-то ошибка… Это нормально? У ребенка температура 39,5», – рассказала мама заболевшего ребенка на портале государственных услуг Брянской области.

Только после этого заместитель главного врача по медицинской работе 2-й детской поликлиники Елизавета Симонова сообщила, что 4 октября к ребенку направят врача.