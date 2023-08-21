Жительница Брянска отметила вековой юбилей
Жительница Брянска Елизавета Пешая отметила вековой юбилей. Об этом рассказали в городской администрации.
100-летний день рождения отпраздновала жительница Советского района Брянска Елизавета Пешая. Юбиляра поздравили исполняющий обязанности главы районной администрации Денис Семенов и депутат Владимир Харитоненков. Они передали Елизавете Пешей поздравительные открытки от Президента России Владимира Путина и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Творческий коллектив ГДК Советского района порадовал женщину яркими номерами.
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