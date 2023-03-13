Жительница Брянского района открыла салон красоты на соцконтракт

Жительница Брянского района открыла салон красоты на деньги от соцконтракта, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Жительница Брянского района закончила курсы по уходу за лицом и телом и решила открыть своё дело. В районный Комплексный центр социального обслуживания населения она подала документы для заключения социального контракта. Девушка прошла конкурсный отбор.

На полученные деньги Мария открыла салон эстетики по лицу и телу. Теперь она планирует стать индивидуальным предпринимателем и нанять сотрудников.