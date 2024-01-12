Брянские следователи поздравили со столетием участницу Великой Отечественной войны

Брянские следователи поздравили со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Анна Семеновна Ковалева (Чуйко) из города Почепа отметила столетний юбилей. Анна Семеновна в 17 лет, вместе с отцом и сестрой, вошла в партизанский отряд и служила там разведчицей вплоть до освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. О Победе она узнала 9 мая 1945 года из сообщения по радио.

После войны Анна Семеновна вышла замуж за фронтовика. Почти 50 лет она проработала в сфере торговли. В настоящее время ветеран участвует в патриотических мероприятиях со школьниками.

Руководитель Почепского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России и его заместитель поздравили Анну Семеновну с вековым юбилеем. В гости они пришли с цветами и подарками.