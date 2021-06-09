Жительница Фокино, убившая мужа и засыпавшая тело щелочью, получила семь лет

Дату убийства следователям установить не удалось.

38-летняя ранее судимая жительница Фокино предстала перед судом по обвинению в убийстве.

Как сообщает региональное следственное управление, в один из дней в период с 19 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в квартире по улице Карла Маркса женщина поссорилась с гражданским мужем и нанесла ему множественные удары ножом.

Мужчина погиб на месте. Чтобы скрыть следы преступления, женщина завернула тело в мокрую простыню и посыпала его кислотно-щелочной бытовой химией.

Суд приговорил ее к семи годам колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.