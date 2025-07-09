Жительница Погарского района стала профессиональным фотографом с помощью соцконтракта. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
Специалисты отдела социальной защиты населения Погарского района проверили исполнение обязательств по социальному контракту. В декабре 2024 года господдержкой воспользовалась жительница района Яна Воробей. Для работы фотографа ей нужна была качественная техника. Девушке выделили 350 тысяч рублей. Она купила необходимое профессиональное оборудование.
Девушка интересовалась фотоискусством с университета. Она бесплатно снимала знакомых, а затем прошла курсы.
«Я понимала, что даже при всем своем таланте и знаниях не смогу конкурировать на рынке без хорошей камеры и объективов. Именно поэтому я решила обратиться за помощью в отдел социальной защиты и заключить социальный контракт. Конечно, это дало хороший толчок, сейчас количество клиентов увеличилось, и это приносит стабильный доход», – уточнила Яна.
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