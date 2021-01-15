Жительницу Гордеевского района осудили за мошенничество с чернобыльскими выплатами
Прокуратура Гордеевского района направила в суд уголовное дело о мошенничестве при получении чернобыльских выплат.
32-летняя женщина, постоянно проживая в Брянске с 2 малолетними детьми, была зарегистрирована в селе Уношево Гордеевского района в зоне радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Не имея оснований для получения социальных выплат, она обратилась в отделение Пенсионного Фонда России и отдел социальной защиты населения района, умолчав о месте своего фактического проживания, тем самым путем обмана получив компенсацию за проживание в зоне радиоактивного загрязнения в размере свыше 200 тысяч рублей.
Женщина в полном объеме возместила причиненный федеральному бюджету ущерб.
Суд назначил ей штраф.
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