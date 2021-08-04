Жителя Карачевского района осудят за убийство

Сотрудники Следственного комитета завершили расследование уголовного дела, 44-летний житель деревни Масловка Карачевского района ожидает суда.

4 мая 2021 года на улице Победы в поселке Согласие обвиняемый, находясь в нетрезвом виде, полез в драку с двумя мужчинами. Орудуя ножом, он ранил одного в левую руку, а другого несколько раз ударил в шеи и живот, из-за чего тот скончался на месте.

Позже выяснилось, что еще в ноябре 2020 года в деревне Грибовы Дворы он подрался с местным жителем. Ударил его в лицо и сломал ему челюсть.

Следователи собрали необходимые доказательства по каждому преступлению, дело направили в суд.