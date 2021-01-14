Жителя Новозыбкова доставили к стоматологу на вертолете

Пациенту потребовалась срочная помощь, оказать которую могли только в областном центре.

Вертолет санавиации доставил из Новозыбкова в Брянск 61-летнего пациента стоматологической клиники.

У мужчины начался прогрессирующий воспалительный процесс, требовавший срочного вмешательства. При этом помощь могли оказать только в Брянске. Ввиду риска не довезти пациента до областного центра на машине было принято решение воспользоваться вертолетом.

В Брянске врачи городской больницы оказали ему необходимую помощь.

Современный медицинский вертолет «Ансат» работает на Брянщине с ноября 2020 года.