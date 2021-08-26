Жителя Сельцо могут посадить на год в тюрьму за неуплату алиментов

За подобные правонарушения его не раз привлекали к ответственности.

Прокуратура Сельцо установила, что с 2017 года местный житель не платил алименты на содержание сына, не имея на то уважительной причины.

Так, мужчина задолжал более 120 тысяч рублей.

В отношении должника возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит один год тюрьмы.