Жителям на две недели запретили посещать леса Брянщины из-за жаркой погоды в сентябре. Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

Из-за повышения класса пожарной опасности в лесах Брянской области ввели ограничение на посещение. Оно действует до 22 сентября.

На две недели на землях лесного фонда усилено патрулирование. В диспетчерской службе лесного хозяйства Брянской области круглосуточно дежурят операторы, а силы лесопожарных формирований находятся в состояние повышенной готовности.

За нарушение ограничений предусмотрены штрафы:

— на граждан в размере от 1 до 5 тысяч рублей,

— для должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей;

— для юридических лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей.