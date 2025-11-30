Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Брянский губернатор рассказал о сфере развития ТЭК и ЖКХ на заседании в облдуме

2025, 30 ноября 15:08
Брянский губернатор рассказал о сфере развития ТЭК и ЖКХ на заседании в облдуме
Источник фото

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании облдумы с докладом о деятельности правительства в 2024 году  и социально-экономическом развитии региона в 2025 году. Александр Богомаз рассказал о сфере развития ТЭК и ЖКХ.

Так, за 10 лет в Брянской области заменено более 630 км сетей теплоснабжения. Из них предприятие «Брянсккоммунэнерго» обновила свыше 500 км сетей на почти миллиард рублей. Только в 2025 году заменено 57,2 километров тепловых сетей. С 2017 года построено 16 новых и модернизировано 20 котельных.

Современную технику и оборудование закупают для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом и текущем годах приобретено 105 единиц спецтехники на 688 млн рублей. 

С 2019 по 2024 год по федеральному проекту «Чистая вода» введено в эксплуатацию 139 объектов питьевого водоснабжения. В текущем году 34 объектов в 20 муниципальных образованиях обновили за более чем полумиллиард рублей.

За два года по региональной программе выполнен капитальный ремонт в 360 многоквартирных домах. В 2025 году заменили 69 лифтов. В планах на ближайшее будущее – ещё 12. На модернизацию выделили 200 млн рублей из областного бюджета.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 32 общественных пространства и 93 дворовых территории в текущем году. Также Брянская область входит в число лидеров в стране по газификации. В регионе нет котельных на твердом и на жидком топливе. С 2021 года по программе догазификации голубое топливо получили 6628 домов. 

«У нас на 20% выше уровень газификации, чем в среднем по России», — уточнил Александр Богомаз.

Метки: , ,

Читайте также

Первые семь брянских доноров были отмечены памятными значками Российского Красного Креста
30 ноября 16:04
Первые семь брянских доноров были отмечены памятными значками Российского Красного Креста
Человек пострадал на пожаре в доме в Новозыбкове
30 ноября 10:43
Человек пострадал на пожаре в доме в Новозыбкове
Строительство новой дороги стартовало в Брянске
29 ноября 17:51
Строительство новой дороги стартовало в Брянске

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13451) брянск (6661) ДТП (2615) ГИБДД (2136) прокуратура (1970) уголовное дело (1918) суд (1771) Александр Богомаз (1704) авария (1606) мчс (1420) коронавирус (1272) умвд (979)