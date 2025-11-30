Брянский губернатор рассказал о сфере развития ТЭК и ЖКХ на заседании в облдуме

2025, 30 ноября 15:08

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выступил на заседании облдумы с докладом о деятельности правительства в 2024 году и социально-экономическом развитии региона в 2025 году. Александр Богомаз рассказал о сфере развития ТЭК и ЖКХ.

Так, за 10 лет в Брянской области заменено более 630 км сетей теплоснабжения. Из них предприятие «Брянсккоммунэнерго» обновила свыше 500 км сетей на почти миллиард рублей. Только в 2025 году заменено 57,2 километров тепловых сетей. С 2017 года построено 16 новых и модернизировано 20 котельных.

Современную технику и оборудование закупают для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В прошлом и текущем годах приобретено 105 единиц спецтехники на 688 млн рублей.

С 2019 по 2024 год по федеральному проекту «Чистая вода» введено в эксплуатацию 139 объектов питьевого водоснабжения. В текущем году 34 объектов в 20 муниципальных образованиях обновили за более чем полумиллиард рублей.

За два года по региональной программе выполнен капитальный ремонт в 360 многоквартирных домах. В 2025 году заменили 69 лифтов. В планах на ближайшее будущее – ещё 12. На модернизацию выделили 200 млн рублей из областного бюджета.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 32 общественных пространства и 93 дворовых территории в текущем году. Также Брянская область входит в число лидеров в стране по газификации. В регионе нет котельных на твердом и на жидком топливе. С 2021 года по программе догазификации голубое топливо получили 6628 домов.

«У нас на 20% выше уровень газификации, чем в среднем по России», — уточнил Александр Богомаз.