Подрядчик отремонтировал трассу Злынка-Лысые-Карпиловка раньше срока

2025, 19 декабря 12:43

Подрядчик отремонтировал трассу Злынка-Лысые-Карпиловка раньше срока. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Злынковском районе обновили участок трассы Злынка-Лысые-Карпиловка. 6,6 километров дороги отремонтировала подрядная организация АО «Брянскавтодор».

В ходе ремонта использовался метод холодной регенерации. Прежнее асфальтобетонное покрытие специалисты сняли и использовали как компонент нового. Рабочие также сделали остановочные и посадочные площадки для общественного транспорта. В завершении ремонта на дорогу установили новые знаки и нанесли разметку.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы должны были завершить в 2026 году. Но подрядчик справился с задачей раньше.