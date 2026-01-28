Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Суд отправил в колонию жительницу Жуковки за мошенничество при получении гранта

2026, 28 января 16:11
Суд отправил в колонию жительницу Жуковки за мошенничество при получении гранта. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Жуковский районный суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказалась 32-летняя жительница города Жуковки. 

В 2019-2020 годах женщина вместе со своим отцом предоставили в Департамент сельского хозяйства Брянской области фиктивные документы для получения гранта в рамках госпрограммы «Поддержка начинающих фермеров». Заниматься фермерским хозяйством они не собирались. Бюджету региона причинён ущерб на три миллиона рублей. 

Суд приговорил виновную к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима. С женщины также взыскана вся сумма причинённого ущерба. 

Уголовное дело в отношении отца фигурантки прекращено в связи с его смертью.

