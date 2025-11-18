Три моста в Брянской области отремонтировали по новому нацпроекту за год. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году обновили несколько мостовых сооружений в Брянской области. Преобразился путепровод через железнодорожные пути в городе Унеча. Он расположен на трассе «Брянск-Новозыбков»-Унеча. Также специалисты отремонтировали автомобильный мост через реку Судость. Он проходит по улице Ленина в городе Почеп. Кроме того, в порядок привели мост чрез реку Уль в Севском районе.