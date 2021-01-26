Жуковская прокуратура помогает двум сиротам получить жилье

В прокуратуру Жуковского района обратились двое сирот с заявлением о необеспечениеи их жильем.

Заявители включены в список лиц, нуждающихся в жилых помещениях, собственного жилья не имеют, проживают в настоящее время на съемной квартире.

Тогда прокуратура направила в суд иск об обязании администрации Жуковского района предоставить жилье на территории района.

Суд удовлетворил требования прокурора.