Жуковских экс-полицейских отдали под суд за взятки

По версии следствия, правоохранители незаконно получили 150 тысяч рублей.

Следователи завершили предварительное следствие по уголовному делу двоих бывших сотрудников МО МВД России «Жуковский». Их обвиняют в получении взятки по предварительному сговору.

По версии следствия, днем 4 марта у магазина «Светофор» по улице Ленина в Жуковке правоохранители получили 150 тысяч рублей от двоих жителей Брянска. Деньги они потребовали за непривлечение к уголовной ответственности за якобы совершенную кражу.

Преступление выявили сотрудники подразделения собственной безопасности УМВД России по Брянской области совместно с оперативными сотрудниками регионального УФСБ России.

Материалы дела направили в суд. Бывшим полицейским грозит до 12 лет заключения со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.