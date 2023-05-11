Знамя Победы установили в Суземке
Знамя Победы установили на сосне в Суземке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В День Победы в Суземке традиционно установили Знамя Победы на самой высокой сосне. Здесь сражалась 13-я Армия, а позднее шли партизанские бои. В память об этом с 80-х годов 9 Мая самые бесстрашные представители молодёжи меняют прошлогодний флаг на новое знамя.
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