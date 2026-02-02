Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Общество

Золотую свадьбу отметила семья Семерок из Клинцовского района

2026, 02 февраля 18:39
Золотую свадьбу отметила семья Семерок из Клинцовского района
Источник фото

Золотую свадьбу отметила семья Семерок из Клинцовского района. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС. 

 

31 января 2026 года Алексей Алексеевич и Екатерина Леоновна Семерок из Клинцовского района отметили золотую свадьбу. С юбилеем свадьбы супругов поздравили глава Смотровобудского сельского поселения Алексей Троянов и специалист отдела ЗАГС города Клинцы и Клинцовского района Наталья Сологуб. Они вручили семье Благодарственное письмо, цветы и подарок. 

Познакомились Алексей Алексеевич и Екатерина Леоновна в мае 1974 года. на остановке Алексей увидел Екатерину и сказал: «Вот она и будет моей женой». 31 января 1976 года они сыграли свадьбу. Супруги построили дом, воспитали дочь Галину и сына Дмитрия. У них растут трое внуков.

Метки:

Читайте также

День открытых дверей филиала медуниверситета имени Сеченова прошёл в Брянске
02 февраля 16:36
День открытых дверей филиала медуниверситета имени Сеченова прошёл в Брянске
Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги
02 февраля 15:37
Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги
Брянский губернатор напомнил управляющим компаниям об их обязанностях
02 февраля 14:33
Брянский губернатор напомнил управляющим компаниям об их обязанностях

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14053) брянск (6773) ДТП (2666) ГИБДД (2191) прокуратура (2021) уголовное дело (1967) Александр Богомаз (1802) суд (1784) авария (1627) мчс (1481) коронавирус (1272) умвд (1023)