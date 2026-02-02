Золотую свадьбу отметила семья Семерок из Клинцовского района

2026, 02 февраля 18:39

Золотую свадьбу отметила семья Семерок из Клинцовского района. Об этом рассказали в региональном управлении ЗАГС.

31 января 2026 года Алексей Алексеевич и Екатерина Леоновна Семерок из Клинцовского района отметили золотую свадьбу. С юбилеем свадьбы супругов поздравили глава Смотровобудского сельского поселения Алексей Троянов и специалист отдела ЗАГС города Клинцы и Клинцовского района Наталья Сологуб. Они вручили семье Благодарственное письмо, цветы и подарок.

Познакомились Алексей Алексеевич и Екатерина Леоновна в мае 1974 года. на остановке Алексей увидел Екатерину и сказал: «Вот она и будет моей женой». 31 января 1976 года они сыграли свадьбу. Супруги построили дом, воспитали дочь Галину и сына Дмитрия. У них растут трое внуков.