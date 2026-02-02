Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги

2026, 02 февраля 15:37
Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги
Источник фото

Брянский суд обязал владелицу банковского счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки 476 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

В январе 2025 года жертвой дистанционных мошенников стала 77-летняя жительница Советского района Брянска. Злоумышленники заставили пенсионерку перевести на чужой счёт 476 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Владельцем счёта оказалась 38-летняя жительница Челябинской области. 

Прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция обязала владелицу счёта вернуть пенсионерке деньги. Исполнение решения контролирует прокуратура. 

Метки: ,

Читайте также

Брянская станция переливания крови произвела первую партию лиофилизированной плазмы
02 февраля 13:17
Брянская станция переливания крови произвела первую партию лиофилизированной плазмы
Брянский легкоатлет завоевал «серебро» первенства России
02 февраля 12:45
Брянский легкоатлет завоевал «серебро» первенства России
В брянском селе Волжино восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры
02 февраля 11:54
В брянском селе Волжино восстановили водоснабжение после вмешательства прокуратуры

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14050) брянск (6773) ДТП (2666) ГИБДД (2190) прокуратура (2021) уголовное дело (1967) Александр Богомаз (1802) суд (1784) авария (1627) мчс (1481) коронавирус (1272) умвд (1023)