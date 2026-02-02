Брянский суд обязал владелицу счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки деньги

Брянский суд обязал владелицу банковского счёта вернуть похищенные мошенниками у пенсионерки 476 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В январе 2025 года жертвой дистанционных мошенников стала 77-летняя жительница Советского района Брянска. Злоумышленники заставили пенсионерку перевести на чужой счёт 476 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Владельцем счёта оказалась 38-летняя жительница Челябинской области.

Прокурор обратился с иском в суд о взыскании в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения. Высшая инстанция обязала владелицу счёта вернуть пенсионерке деньги. Исполнение решения контролирует прокуратура.