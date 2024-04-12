10 медалей завоевали брянские тяжелоатлеты на Первенстве России по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Туле прошло Первенство России по пауэрлифтингу среди юниоров и юниорок, юношей и девушек до 18 лет. Они выступали в жиме и жиме классическом.

Сборная команда Брянской области дважды стала бронзовым призёром в командном зачёте среди юниоров и юношей до 18 лет.

В личном зачёте сразу две золотые награды завоевал воспитанник Климовской спортшколы Александр Литвинов. Также две бронзовые медали получила спортсменка Суземской школы Анастасия Долганова. Воспитанник той же школы Павел Шупиков завоевал золотую медаль в жиме и серебряную медаль в жиме классическом. Также на счету брянских участников золотая, серебряная и две бронзовые медали.