Медсестра пострадала при атаке дронов на Стародубский округ. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.
Днём 13 апреля ВСУ атаковали в Стародубском муниципальном округе. Дроны–камикадзе напали на село Стратива.
«В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, осколочные ранения получила медсестра амбулатории. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор Александр Богомаз.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.