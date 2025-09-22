14 медалей привезли брянские тхеквондисты из Курска
14 медалей привезли юные брянские тхэквондисты из Курска. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В Курске прошли чемпионат и первенство области по тхэквондо «Курская дуга». В соревнованиях приняли участие спортсмены из восьми регионов.
Брянские тхэквондисты достойно представили область. Они завоевали 14 медалей.
