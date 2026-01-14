Более 145 тысяч брянцев посетили новогодние мероприятия в праздничные дни

2026, 14 января 16:11

Более 145 тысяч брянцев посетили новогодние мероприятия в праздничные дни. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Профильный департамент подвёл итоги работы учреждений культуры региона в новогодние каникулы. Всего в Брянской области состоялось свыше 1750 мероприятий. Их посетили более 145 тысяч человек.

Брянские театра провели 153 мероприятия в праздничные дни. На них побывали более 32 тысяч взрослых и юных зрителей.

В честь празднования Нового Года и Рождества Христова библиотеки, парки и школы искусств муниципальных образований организовали 1112 мероприятий: праздничные концерты, конкурсы, мастер-классы по созданию новогодних украшений и традиционных кукол.

С начала года 33 музея в Брянской области посетили более 43 тысяч человек, в том числе 26 тысяч детей. Музеи подготовили новогодние мастер-классы, выставки, интерактивные занятия, творческие вечера, спектакли и конкурсы.