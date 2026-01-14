Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Более 145 тысяч брянцев посетили новогодние мероприятия в праздничные дни

2026, 14 января 16:11
Более 145 тысяч брянцев посетили новогодние мероприятия в праздничные дни
Источник фото

Более 145 тысяч брянцев посетили новогодние мероприятия в праздничные дни. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.  

Профильный департамент подвёл итоги работы учреждений культуры региона в новогодние каникулы. Всего в Брянской области состоялось свыше 1750 мероприятий. Их посетили более 145 тысяч человек. 

Брянские театра провели 153 мероприятия в праздничные дни. На них побывали более 32 тысяч взрослых и юных зрителей. 

В честь празднования Нового Года и Рождества Христова библиотеки, парки и школы искусств муниципальных образований организовали 1112 мероприятий: праздничные концерты, конкурсы, мастер-классы по созданию новогодних украшений и традиционных кукол.

С начала года 33 музея в Брянской области посетили более 43 тысяч человек, в том числе 26 тысяч детей. Музеи подготовили новогодние мастер-классы, выставки, интерактивные занятия, творческие вечера, спектакли и конкурсы.

Метки:

Читайте также

В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия
14 января 14:30
В пристройке к школе искусств №10 в Брянске начались занятия
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году
13 января 17:04
Улицу Кирпичную в Большом Полпино отремонтировали в прошлом году
За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения
13 января 16:47
За сосульки и сугробы в Брянске 47 управляющих компаний получили предостережения

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (13864) брянск (6733) ДТП (2657) ГИБДД (2177) прокуратура (2002) уголовное дело (1950) Александр Богомаз (1781) суд (1778) авария (1625) мчс (1453) коронавирус (1272) умвд (1010)