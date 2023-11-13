15 медалей завоевали брянские шахматисты на Первенстве ЦФО

15 медалей завоевали юные брянские спортсмены на Первенстве ЦФО по шахматам. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Первенство Центрального федерального округа по шахматам прошло в двух регионах. В парк-отель «Ярославль» посёлка Красные Ткачи Ярославской области состязались мальчики и девочки до 11 и 13 лет. А в городе Калуга во Дворце «Центральный» выступали юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет.

На турнир собрались 446 спортсменов из 17 регионов округа. Они соревновались в четырех дисциплинах: шахматы, быстрые шахматы, блиц и шахматная композиция.

Брянские шахматисты завоевали 15 медалей, в том числе одно «золото», девять серебряных и пять бронзовых наград. Из выиграли семь спортсменов из Брянска и Унечи. Пять шахматистов представят регион на Первенстве России в будущем году.