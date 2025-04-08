16 медалей завоевали брянские каратисты на международном турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко прошёл международный турнир по каратэ «Мужество». Его посвятили памяти участника СВО и члена сборной региона Давида Каличава. В состязании приняли участие 350 атлетов из Республики Беларусь, Калужской, Орловской, Смоленской и Брянской областей.

Воспитанники спортшколы «Партизан» завоевали три золотые медали, четыре серебряные и девять бронзовых.