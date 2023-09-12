17 наград завоевали брянцы на Всероссийском турнире

В Брянске прошли Всероссийские соревнования по спортивной борьбе памяти Почетного гражданина городов Москвы и Брянска, Почётного железнодорожника Ивана Паристого. На турнир собрались спортсмены из регионов Центрального Федерального округа, Сахалинской области, Хабаровского края и республики Дагестан.

Брянскую область представляли 37 человек. На пьедестал почёта они поднимались 17 раз. Девушки завоевали четыре медали. А в копилке юношей три «золота», четыре «серебра» и шесть бронзовых наград.