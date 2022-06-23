24 медали завоевали брянцы на Олимпиадах за 65 лет

27 уроженцев региона участвовали в Играх.
24 медали завоевали брянцы на Олимпийских играх с 1956 года. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта в Международный олимпийский день.
Праздник отмечается 23 июня в честь возрождения олимпийского движения.
«В Брянской области продолжается строительство масштабных современных спортивных объектов, развитие спортшкол, привлечение и рост профессиональных тренерских кадров. Именно поэтому я уверен, что в будущем мы не один раз услышим имена наших земляков в списках участников, победителей и призёров крупнейших Всероссийских и международных соревнований», – отметил директор департамента Сергей Трусов.
За 65 лет 27 уроженцев Брянской области стали участниками и призёрами Олимпиад, завоевав 24 медали.
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