62 брянских школы поучаствовали во всероссийском футбольном проекте. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Второй год Брянская область участвует во всероссийском проекте «Футбол в школе». К нему присоединились 62 школы. В будущем учебном году участников станет на семь больше.

Юные спортсмены поучаствовали в 19 конкурсах фестиваля «Футбол в школе» и провели более 340 мероприятий.

Брянские педагоги стали призерами конкурса «Магнит футбола». Два учителя вошли в топ-50 спортивных преподавателей страны.