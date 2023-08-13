Богатыри региона продемонстрировали силу в Брянске

Девять богатырей Брянской области определились на празднике силового экстрима на площадке дворца единоборств.

Турнир «Богатыри Брянщины» прошел в областном центре в День физкультурника. На площадке Дворца единоборств девять титанов силового экстрима катали каменные шары, поднимали металлические трубы, перемещают огромные покрышки и таскали на своих плечах автомобили.

Победителем турнира стал Евгений Дмитриев. Машину весом 2100 кг с водителем от сдвинул на 30 метров за 29 секунд. Также в пятерку богатырей вошли Владлен Валяев, Юрий Соловьев, Дмитрий Даньшов и Cергей Белохонов.

В номинации «За волю к победе» отметили также Кирилла Асеева. А Алексей Пирогов стал «Мистером Преодоление».