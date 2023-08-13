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Богатыри региона продемонстрировали силу в Брянске

2023, 13 августа 11:06 Спорт
Богатыри региона продемонстрировали силу в Брянске
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Девять богатырей Брянской области определились на празднике силового экстрима на площадке дворца единоборств.

Турнир «Богатыри Брянщины» прошел в областном центре в День физкультурника.  На площадке Дворца единоборств девять титанов силового экстрима катали каменные шары, поднимали металлические трубы, перемещают огромные покрышки и таскали на своих плечах автомобили. Богатыри региона продемонстрировали силу в Брянске

Победителем турнира стал Евгений Дмитриев.  Машину весом 2100 кг с  водителем от сдвинул на 30 метров за 29 секунд. Также в пятерку богатырей вошли Владлен Валяев, Юрий Соловьев, Дмитрий Даньшов и Cергей Белохонов.

В номинации «За волю к победе» отметили также Кирилла Асеева. А  Алексей Пирогов стал «Мистером Преодоление».

Богатыри региона продемонстрировали силу в Брянске

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