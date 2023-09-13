Более двух тысяч разрядов присвоили брянским спортсменам с начала года

Более двух тысяч разрядов присвоили брянским спортсменам за восемь месяцев этого года. Об этом рассказали в городской администрации.

С начала года спортсмены Брянска успешно выступили на российских и международных турнирах. Золотые награды завоевали восемь воспитанников спортшкол областного центра. Также брянским спортсменам за 8 месяцев этого года присвоили более двух тысяч массовых разрядов.

«Заработная плата каждого наставника должна зависеть от количества и качества затраченного им труда. Критерием работы надо считать результат. Важно стимулировать успешных тренеров!» — сказал глава горадминистрации Александр Макаров.