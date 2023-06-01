Более тысячи легкоатлетов приехали в Брянск

В чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике в Брянске участвуют более тысячи спортсменов. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

1 июня в Брянске на стадионе «Десна» стартовали чемпионат и первенство Центрального федерального округа по легкой атлетике. В соревнованиях участвуют более 1000 человек. Брянскую область представляют порядка 200 легкоатлетов.

Три дня спортсмены будут бороться за призовые места в забегах на 100 и 400 метров, толкании ядра, прыжках в длину и высоту и метании молота.