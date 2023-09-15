Брянцев приглашают на «Кросс нации — 2023»

Брянцев приглашают на забеги «Кросс нации — 2023» в преддверии Дня города. Об этом рассказали в региональном департаменте спорта.

В субботу, 16 сентября в Брянской области в честь Всероссийского дня бега пройдет масштабное спортивное мероприятие «Кросс нации — 2023». Забеги состоятся в Брянске, Унече и в посёлке Локоть.

Для участников предусмотрены несколько дистанций:

— девочки и мальчики 2014-2019 г.р. на 1000 метров;

— мужчины и женщины (инвалиды и инвалиды-колясочники) на 1000 метров;

— девушки и юноши 2009-2013 г.р., мужчины и женщины 1962 г.р. и старше на 4000 метров;

— девушки 2004 — 2008 г.р. и женщины 1963 — 1982 г.р. на 6000 метров;

— женщины 2003-1983 г.р., юноши 2004 — 2008 г.р. и мужчины 1963-1982 г.р. на 8000 метров;

— мужчины 2003-1983 г.р. на 12000 метров.

Регистрация участников проходить с 11 по 15 сентября в легкоатлетическом манеже им. В.Д. Самотёсова, а также 16 сентября на месте старта. Зарегистрироваться можно и через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).

Возрастные ограничения 3+