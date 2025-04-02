Брянцы завоевали 12 медалей на Кубке Черноземья по бодибилдингу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Курске прошёл Кубок Черноземья по бодибилдингу. Сборная Брянская области успешно выступила на соревнованиях.

Первое место в дисциплине «фитнес эстетический» заняла Надежда Зубакова. Она также стала второй в дисциплинах «фитнес эстетический юниорки» и «фитнес эстетический абсолютное первенство».

Алёна Крахмалева завоевала золотую, две серебряные и бронзовую медали. Виктория Гамеро стала второй в дисциплине «бодифитнес». Также две серебряные медали завоевала Вероника Ионина.

А Вадим Зубаков завоевал «золото» в атлетике и «серебро» в бодибилдинге.