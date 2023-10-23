Брянцы завоевали две медали на Первенстве ЦФО по дзюдо

Брянские дзюдоисты завоевали две золотые медали на Первенстве ЦФО. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Раменском Московской области прошло Первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. На турнире собрались 260 спортсменов из 17 регионов России. В их числе и воспитанники брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе.

Золотые награды завоевали Дмитрий Мальцев и Даниил Хитрун. Они представят регион на первенстве России среди юниоров по дзюдо.