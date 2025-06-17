Брянцы завоевали две награды на чемпионате ЦФО по стрельбе

Брянцы завоевали две награды на чемпионате ЦФО по практической стрельбе. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В стрелковом клубе «Брянск» в областном центре прошёл чемпионат Центрального федерального округа попрактической стрельбе. В дисциплинах «пистолет» и «карабин пистолетного калибра» выступили 65 спортсменов из 13 регионов.

Среди мужчин в стрельбе из пистолета бронзовым призёром стал брянец Александр Гераськин. Также третье место в этой дисциплине среди женщин заняла Ирина Волченкова.