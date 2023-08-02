Брянцы завоевали пять медалей на Первенство России по тяжелой атлетике

Брянцы завоевали четыре серебряных и одну бронзовые медали на Первенство России по тяжелой атлетике. об этом рассказали в городском спорткомитете.

В Саранске завершилось Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. На турнире выступили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Сталь» из Брянска.

Максим Могучев в весовой категории 96 кг завоевал сразу три медали. Он стал серебряным призером в дисциплинах «сумма», «рывок» и «толчок».

Станислав Прошин Станислав в категории 102 кг занял второе место в рывке. А Александра Паращук стала бронзовым призером первенства в рывке.