Брянец стал чемпионом мира по карате

Брянец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по карате. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Орле прошёл чемпионат мира по всестилевому каратэ среди мужчин и женщин. Брянскую область представили мастера спорта международного класса спортшколы «Спартак».

В дисциплине «Ограниченный контакт» в весовой категории до 65 кг выступал Артём Поспелов. Брянец завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира.

Ещё один брянский участник Максим Садовников стал серебряным призёром.