Брянец стал чемпионом мира по карате
Брянец завоевал золотую медаль на чемпионате мира по карате. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Орле прошёл чемпионат мира по всестилевому каратэ среди мужчин и женщин. Брянскую область представили мастера спорта международного класса спортшколы «Спартак».
В дисциплине «Ограниченный контакт» в весовой категории до 65 кг выступал Артём Поспелов. Брянец завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира.
Ещё один брянский участник Максим Садовников стал серебряным призёром.
Читайте также
Новости регионов
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.