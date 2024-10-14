Брянец стал лидером соревнований по велоспорту ВМХ в Саранске. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Саранске прошёл финал Кубка России и всероссийские соревнования по велоспорту ВМХ. В них участвовали свыше трёхсот спортсменов из 12 регионов России.

Среди юношей 15-16 лет в гонке на время первым стал брянский спортсмен Егор Иванов. Он же завоевал «золото» по сумме всех стартов в этой дисциплине. По сумме двух дней в гонке классик Егор стал серебряным призёром турнира. А по сумме стартов 2024 года брянский спортсмен вышел в лидеры.