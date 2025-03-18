Брянец установил рекорд в полиатлоне на Кубке России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Калуге прошёл первый этап Кубка России по полиатлону в дисциплине «троеборье с бегом». Участвовали в соревнованиях представители Калужской, Брянской, Белгородской областей, Краснодарского края, Удмуртской республики и республики Башкортостан.

В личном первенстве среди мужчин первое место занял брянский спортсмен Максим Подтыкайлов. Он поставил рекорд и набрал сумму в 288 очков.

Среди спортивных клубов бронзовую награду завоевала Карачевская спортшкола. А в командном первенстве Брянск занял второе место, уступив лишь Калуге.