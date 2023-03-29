Брянец завоевал три медали на Суперкубке мира

Брянский самбист завоевал три золотых медали на Суперкубке мира. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Международном центре самбо прошёл суперкубок мира «Мемориал основоположникам самбо». На международный турнир собрались спортсмены из 15 стран.

В сборную России вошёл воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Павел Табурченко. Он одержал три победы и завоевал «золото» соревнований.