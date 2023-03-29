Город32

Брянец завоевал три медали на Суперкубке мира

2023, 29 марта 15:20 Спорт
Брянец завоевал три медали на Суперкубке мира
Источник фото

Брянский самбист завоевал три золотых медали на  Суперкубке мира. Об этом рассказали в региональном департаменте физической культуры и спорта. 

В Международном центре самбо прошёл суперкубок мира «Мемориал основоположникам самбо». На международный турнир собрались спортсмены из 15 стран. 

В сборную России вошёл воспитанник брянской спортшколы олимпийского резерва по борьбе Павел Табурченко. Он одержал три победы и завоевал «золото» соревнований.

Читайте также
Фура сбила пешехода на брянской трассе
29 марта 13:47
Фура сбила пешехода на брянской трассе
Брянский прокурор стал замруководителя ведомства в Хабаровском крае
29 марта 12:37
Брянский прокурор стал замруководителя ведомства в Хабаровском крае
В ДТП на трассе в Брянском районе погиб водитель
29 марта 11:19
В ДТП на трассе в Брянском районе погиб водитель
Первый губернатор Брянской области отметил юбилей
29 марта 09:07
Первый губернатор Брянской области отметил юбилей

Новости регионов

29.03.2023 12:33
Зарифмованный город
Вышел первый антологический сборник стихов о Смоленске.  В областном центре презентовали книгу «Стихи о Смоленске». Первая в России антология стихов приурочена к 1160-летию первого упоминания о нашем городе. Такого ещё не было Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со
29.03.2023 12:26
Вышли в свет «Стихи о Смоленске»
В Культурно-выставочном центре имени Тенишевых состоялась презентация первой в России антологии стихов о Смоленске. Выпуск уникального поэтического сборника имеет большое символическое значение. Издание приурочено к 1160-летию упоминания о нашем городе в Устюжском летописном своде и 80-летию со дня освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. С идеей выпустить тираж книги смоленские писатели и поэты обратились в прошлом
24.03.2023 12:13
15 специальных поездов и почти 100 помп для откачки воды подготовлено на МЖД для работы в период весеннего паводка
На Московской железной дороге завершились мероприятия по подготовке к пропуску паводковых и ливневых вод. Они проводились для обеспечения целостности и работоспособности сооружений инфраструктуры в период активного таяния снега и ледохода. Так, в настоящее время расчищено от снега и льда около 6,6 тыс. малых водопропускных сооружений (мостов и труб), более 3,7 тыс. км нагорных и водоотводных
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам

Актуальные темы

Общество
Пропавшую в Жирятино девочку нашли живой
Происшествия
В Жирятино пропала 13-летняя девочка
Происшествия
Велосипедист погиб в аварии в Севском районе (ВИДЕО)
Политика
Брянские эксперты оценили перспективы сотрудничества России и Китая
Лента новостей
Сельхозпредприятие пострадало при обстреле в Стародубском округе

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу
Исследование «Ростелекома»: цифровые сервисы продлевают жизнь малому и среднему бизнесу

«Ростелеком» проанализировал профили своих клиентов и выяснил, что использование цифровых технологий увеличивает срок жизни компаний в сегменте малого и среднего бизнеса.

Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет ограничено с 28 на 29 марта
Движение автомобилей через переезд 89 км на станции Карачев в Брянской области будет ограничено с 28 на 29 марта

С вечера 28 марта до утра 29 марта на переезде 89 км станции Карачев в Брянской области железнодорожники проведут ремонтные работы.

Брянскэнерго снижает уровень потерь в сетях
Брянскэнерго снижает уровень потерь в сетях

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошло заседание штаба по снижению потерь электроэнергии. Энергетики подвели итогиработы в этом направлении за 2022 год.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%
Жителям брянских сел доступен кредит на благоустройство в РСХБ по ставке от 3,25%

Россельхозбанк возобновил прием заявок на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой от 3,25%. Программа запущена вновь после выделения субсидий Министерства сельского хозяйства.