Брянская делегация участвует спортивном форуме ЦФО

Брянская делегация участвует спортивном форуме регионов ЦФО «Мы вместе. Региональный аспект-2024. ЦЕНТР».

В Смоленске проходит окружной Форум «Мы вместе. Региональный аспект-2024. ЦЕНТР». В нём участвуют представители органов власти в сфере физической культуры и спорта из Центрального федерального округа .Брянщину представляет делегация департамента физической культуры и спорта.

Региональные представители на встречах со специалистами Минспорта России, представителями спортивных федераций и фитнес-отрасли, инвесторами и предпринимателями обсуждают перспективы развития спорта в регионах. Они обмениваются практическим опытом и технологиями.

Результаты встречи станут основой регионального трека Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».