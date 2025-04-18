Брянская дзюдоистка стала призёром первенства России

Брянская дзюдоистка стала серебряным призёром первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Волгограде прошло первенство России по дзюдо. Участвовали в соревнованиях более 550 спортсменов из 66 регионов. На татами «Динамо-Арены» вышли юниоры и юниорки до 23-х лет.

Брянскую область представили воспитанницы спортшколы олимпийского резерва «Русь» Дарья Захарова и Дарья Карахтанова. Они выступили в весовой категории 52 кг. Дарья Карахтанова уступила в финале Юне Герасимовой из Крыма. Брянская дзюдоистка завоевала серебряную награду. Дарья Захарова заняла седьмое место.