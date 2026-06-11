Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ

2026, 11 июня 09:31

Врио губернатора Брянской области встретился с зампредседателя Правительства РФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Накануне временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным. Они обсудили обеспечение приграничных районов резервными источниками теплоснабжения, строительство дороги по улице Речной, реконструкцию Литейного моста и благоустройство дворов.

«Обсудили возможность выделения средств на приобретение 20 передвижных блочно-модульных котельных для децентрализации теплоснабжения в приграничных районах Брянской области», – подчеркнул Егор Ковальчук.

Также дополнительные федеральные деньги выделят на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды». А высвободившиеся средства из регионального бюджета направят на благоустройство дворов. В обновлении нуждаются почти 4 тысячи придомовых территорий в Брянской области.

«Было отмечено, что Брянская область, несмотря на сложную ситуацию в приграничном регионе, показывает хорошую динамику по ряду направлений. Ввод жилья на 1 мая составил 194 тыс. кв. метров — на 25,7% больше, чем в прошлом году. Особенно неплохой рост многоквартирных домов: плюс 61,9%. Прошлый год завершили достойно, важно эти темпы не снижать» – отметил Егор Ковальчук.