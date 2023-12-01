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Брянская гимнастка завоевала «серебро» на Всероссийском турнире

2023, 01 декабря 18:46 Спорт
Брянская гимнастка завоевала «серебро» на Всероссийском турнире
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Брянская спортсменка завоевала «серебро» на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в городском спорткомитете. 

Кубок Губернатора Калужской области по спортивной гимнастике завершился в Обнинске. В спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике Латыниной собрались 250 спортсменов из России, Республики Беларусь и Монголии. 

На турнире выступила воспитанница брянской спортшколы по спортивной гимнастике Диана Полякова. В опорном прыжке девушка завоевала серебряную медаль.

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