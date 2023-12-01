Брянская гимнастка завоевала «серебро» на Всероссийском турнире

Брянская спортсменка завоевала «серебро» на Всероссийских соревнованиях по спортивной гимнастике. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

Кубок Губернатора Калужской области по спортивной гимнастике завершился в Обнинске. В спортшколе олимпийского резерва по спортивной гимнастике Латыниной собрались 250 спортсменов из России, Республики Беларусь и Монголии.

На турнире выступила воспитанница брянской спортшколы по спортивной гимнастике Диана Полякова. В опорном прыжке девушка завоевала серебряную медаль.